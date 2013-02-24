В Псковской области подросток убил 76-летнего пенсионера за замечание

Новости России. Старик попытался остановить малолетнего живодёра. За что и поплатился жизнью. Трагедия произошла в сельском поселении Лычевская Волость.

16-летний школьник развлекался, стреляя по птицам из охотничьего ружья. Пожилой мужчина, рыбачивший неподалеку, решил остановить молодого человека. Не пожелав ничего слушать, подросток продолжил стрельбу. Когда пенсионер повторил замечание, парень выстрелил в него в упор. Сраженный пулей пенсионер упал на землю. Подросток, не раздумывая, добил его контрольным выстрелом в голову.

После того как убийца понял, что старик мертв, он ограбил его. Преступник похитил автомобиль пенсионера, его наличные в размере 56 000 рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража».

Напомним, в июне минувшего года в Минске 19-летний учащийся одного из минских колледжей заплевал остановку, а потом избил двух женщин, сделавших ему замечание. Молодой человек стоял на посадочной платформе остановочного пункта «Институт культуры», видимо, собираясь домой, в Столбцы. Перед поездкой домой он выпил, а теперь, скучая на остановке – смачно ее заплевывал. Такое поведение не понравилось двум женщинам: 61-летней пенсионерке из Несвижа и 36-летней жительнице городского поселка Городея. Они сделали хаму замечание, после которого тот их избил.

В Беларуси молодые хулиганы часто избивают людей, которые пытаются окультурить их. Например, 20-летний водитель избил 48-летнего мужчину за замечание о нарушении правил дорожного движения в Гродно. В мае прошлого года 20-летний работник автомойки и его 21-летний коллега избили 30-летнего мужчину за замечание в их адрес: прохожий возмутился, увидев, как они маркером разрисовывали остановку.