Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в Серебрянке на Плеханова

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в столичной многоэтажке по улице Плеханова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



23 февраля на девятом, последнем этаже загорелось сразу несколько квартир. Погибли два человека. Предположительно это хозяева сгоревшей квартиры – мать 1941 и сын 1966 года рождения. Все жильцы злополучного подъезда были эвакуированы.



Сейчас решается вопрос о предоставлении им временного жилья. Судьба дома пока не ясна. Спасатели сооружают дополнительные опорные конструкиции. Есть вероятность обрушения стен.



Место происшествия все еще оцеплено. Там работает следственная группа. Предварительная причина пожара – взрыв бытового газа.



Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Дело возбуждено пока по факту. Проводятся необходимые следственные действия для уточненимя всей картины произошедшего. Власти города, естественно, примут участие в судьбе людей, которым сейчас невозможно проживать в их квартирах. Некоторые квартиры сейчас действительно признаны негодными для проживания.

