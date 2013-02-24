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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в Серебрянке на Плеханова

24 февраля 2013 14:30
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в столичной многоэтажке по улице Плеханова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 февраля на девятом, последнем этаже загорелось сразу несколько квартир. Погибли два человека. Предположительно это хозяева сгоревшей квартиры – мать 1941 и сын 1966 года рождения. Все жильцы злополучного подъезда были эвакуированы.

Сейчас решается вопрос о предоставлении им временного жилья. Судьба дома пока не ясна. Спасатели сооружают дополнительные опорные конструкиции. Есть вероятность обрушения стен.

Место происшествия все еще оцеплено. Там работает следственная группа. Предварительная причина пожара – взрыв бытового газа.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Дело возбуждено пока по факту. Проводятся необходимые следственные действия для уточненимя всей картины произошедшего. Власти города, естественно, примут участие в судьбе людей, которым сейчас невозможно проживать в их квартирах. Некоторые квартиры сейчас действительно признаны негодными для проживания.
 

# происшествия # Пожар в Минске # Александр Герасимов

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