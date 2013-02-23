Музыкант группы «Ласковый май», Игорь Анисимов, убит в Подмосковье

Новости России. Игорь Анисимов, клавишник из первого состава группы «Ласковый май», убит в Подмосковье. Об этом российским СМИ сообщил бывший продюсер коллектива Андрей Разин.

Анисимов скончался от ножевого ранения в брюшную полость, полученного в результате пьяной ссоры на бытовой почве. Инцидент произошёл ещё 20 февраля. Подозреваемый в убийстве задержан.

Андрей Разин, экс-продюсер коллектива «Ласковый май» (в интервью «Русской службе новостей»):

У них была там ссора с его приятелем. Он схватил нож и три раза его ударил. Игорь скончался на месте.

В коллективе «Ласковый май» Анисимов проработал около пяти лет.



Андрей Разин, экс-продюсер коллектива «Ласковый май»:

Игорь приехал к нам из Украины и был отобран из большого количества ребят, которые участвовали в кастинге. Тогда он был еще несовершеннолетним. Поклонники его любили… У него осталась 20-летняя дочь Кристина.

По трагической случайности почти все участники первого состава группы «Ласковый май» уже ушли из жизни.

Напомним, первый солист группы «Ласковый май», 41-летний, Юрий Гуров 25 августа минувшего года попал в автокатастрофу и погиб. Авария произошла в Ставропольском крае около 6 часов утра: Гуров ехал из с. Красногвардейское в с. Привольное (свою родину) по автодороге Ростов-Ставрополь. Volkswagen-Jetta, в котором сидел Гуров и которым управлял его 24-летний друг, врезался в МАЗ на 197-м километре дороги, вылетев на встречную. Произошло лобовое столкновение, иномарку от удара отбросило на грузовик «DAF XF». Водитель Volkswagen (Алексей Симчинов) и пассажир (Юрий Гуров) легкового автомобиля погибли на месте.

«Ласковый май» – легендарная советская группа, совершившая переворот в отечественной поп-культуре. В 1990 году «Ласковый май» насчитывал 16 миллионов фанатов. По мнению продюсера, участники группы «Ласковый май» всех поколений – народные артисты. Коллектив внесён в Книгу рекордов Гиннеса, как самый успешный проект всех времён и народов.

Андрей Разин, экс-продюсер коллектива «Ласковый май»:

Участники группы «Ласковый май» всех поколений – народные артисты. Нами было продано 47 миллионов билетов. Так в чём же феномен? Наверное, в том, что никто из ребят не имеет музыкального образования. Я умышленно не подпускал в группу ни одного человека, который знал ноты. Всё исходило да и исходит от души.

Коллектив «Ласковый май» на протяжении десятилетий обрастал скандальными слухами, которые подогревали интерес к группе. Разин считал: пусть говорят что хотят – хоть хорошо, хоть плохо – лишь бы говорили. По некоторым данным, за пять лет существования группа «Ласковый май» заработала $32 млн. Только вот по признанию одного из солистов первого состава – отношения между музыкантами теперь не складываются.



Юрий Шатунов, солист группы «Ласковый май»:

С Андреем (Разиным) мы общаемся. А с остальными участникам группы не сложилось. У меня с ними или у них со мной… Знаете, я бы не хотел заново прожить свою жизнь. Если бы я мог что-то изменить, я бы никогда не занимался музыкой! Скорее, это было бы для меня табу – раз и навсегда. Когда ты артист, то 99 процентов твоего времени принадлежит музыке и только один процент остается себе самому. С годами я понял, что семейный человек: люблю проводить время с женой, сыном. Но профессия продолжает забирать все. Долго не мог ответить себе, почему продолжаю заниматься ею.