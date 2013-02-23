Взрыв и пожар в Серебрянке на Плеханова: 2 человека погибли

Новости Беларуси. В столичной многоэтажке на улице Плеханова около 5 вечера произошел крупный пожар. На 9 последнем этаже загорелось сразу несколько квартир. Количество пострадавших сейчас уточняется. Пока известно, что погибло 2 человека. Спасено 9, эвакуированы более 20 жильцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели приехали на место ЧП незамедлительно. Половина района на тот момент была окутана едким дымом. Сейчас пожар ликвидирован. Во многих квартирах выбиты окна.

Движение транспорта (кроме трамваев) по улице Плеханова перекрыто, а на проезжей части стоят несколько машин скорой помощи. По периметру дома выставлено милицейское оцепление. Причины происшествия выясняются.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городскогоу правления МЧС:

В 16.43 на 101 поступило сообщение о взрыве бытового газа по улице Плеханова, 85. Когда наши подразделения прибыли к месту, наблюдался сильный дым из окон на 9 этаже. Впоследствии было установлено, что на 9 этаже в двух квартирах произошло обрушение перегородок на общей площади 30 м². Работниками МЧС спасено 9 человек, 22 человека эвакуированы, двоих, к сожалению, спасти не удалось. 5 человек обратились за медицинской помощью, 4 осмотрены на месте и отпущены, 1 женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. В настоящий момент спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Причина произошедшего будет установлена позже.

По уточненной информации, в этом доме произошел взрыв бытового газа и пожар в нескольких квартирах на последнем - девятом - этаже.

Полностью пожар был ликвидирован в 18.03. Из-за создавшейся угрозы обрушения строительных конструкций подъезда принято решение по эвакуации жителей подъезда №10, а также четырех квартир девятого подъезда. Жильцы двух подъездов жилого дома, где накануне произошел взрыв и пожар, временно размещены в учреждении образования "Ясли-сад №315 Минска".

На месте чрезвычайной ситуации продолжаются работы по укреплению бетонных перекрытий на восьмом и девятом этажах при помощи специальных распорок, разборка обрушенных строительных конструкций. На данный момент в десятом подъезде отключено газоснабжение и электроснабжение в 18 квартирах. Причина произошедшего устанавливается, работает комиссия по ЧС при Мингорисполкоме.

