Прямой эфир

В пригороде Гродно парашютистка во время прыжка зацепилась за дерево

17 июля 2022 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История со счастливым финалом. В пригороде Гродно парашютистка оказалась в подвешенном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В пригороде Гродно парашютистка во время прыжка зацепилась за дерево-1

Как позже рассказала спортсменка, совершая тренировочный прыжок, она не учла силу порывов ветра и зацепилась за ветки ели. Дерево оказалась выше рядом стоящей многоэтажки. Потребовалась помощь спасателей. С задачей они справились оперативно.  

# Спасение # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Слуцке на пешеходном переходе сбили 63-летнюю женщину
13 июля 2022 14:38

В Слуцке на пешеходном переходе сбили 63-летнюю женщину

Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. В Брестской области бушует циклон «Зельда»
13 июля 2022 11:16

Шквалистый ветер с корнем выворачивал деревья. В Брестской области бушует циклон «Зельда»

Мядельские спасатели во время рейда обнаружили перевёрнутую лодку и спасли рыбака
11 июля 2022 14:38

Мядельские спасатели во время рейда обнаружили перевёрнутую лодку и спасли рыбака