В пригороде Гродно парашютистка во время прыжка зацепилась за дерево

Новости Беларуси. История со счастливым финалом. В пригороде Гродно парашютистка оказалась в подвешенном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как позже рассказала спортсменка, совершая тренировочный прыжок, она не учла силу порывов ветра и зацепилась за ветки ели. Дерево оказалась выше рядом стоящей многоэтажки. Потребовалась помощь спасателей. С задачей они справились оперативно.