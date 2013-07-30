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В преддверии президентских выборов в Пакистане боевики напали на тюрьму: погибли 12 человек, около 300 заключенных сбежали

30 июля 2013 08:53
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Новости Пакистана. В преддверии президентских выборов в Пакистане боевики напали на одну из тюрем на северо-западе страны. Погибли 12 человек.

Сначала талибы подорвали ворота, а затем открыли огонь по охранникам. Известно, что бежать удалось примерно трем сотням заключенным. Всего же в тюрьме отбывали наказание 5 тысяч человек, в числе которых были и члены экстремистских группировок. Их нападавшие и пытались освободить.

В связи со случившимся в близлежащих городах усилены меры безопасности. Сегодня в Пакистане  состоятся президентские выборы. В них будут участвовать 22 кандидата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

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