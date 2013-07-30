Взрывы на газоперерабатывающем заводе в США: 7 человек пострадали, все жители соседних улиц эвакуированы

Новости США. Несколько мощных взрывов прогремело на газоперерабатывающем заводе в американском штате Флорида. Они были такой силы, что у здания снесло крышу.

По предварительной информации, взорвались емкости с пропаном. Сейчас пламя поднимается на высоту в несколько десятков метров. В район происшествия направлены бригады спасателей и медиков.

На горящем заводе в американском штате Флорида возобновились взрывы газа. По словам очевидцев, хлопки слышны до сих пор. Пламя можно увидеть за несколько километров. Потушить пожар пока не удается.

В момент ЧП на территории комплекса находились 24 человека. Семь сотрудников предприятия получили травмы и были доставлены в больницы. Жителей соседних улиц эвакуировали.

Причина взрывов пока неизвестна. По предварительной информации, взорвались емкости с пропаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.