В Польше перевернулся автобус, перевозивший белорусов

Угрозы жизни граждан Беларуси – пассажиров перевернувшегося в Польше автобуса нет. Об этом заявил консул нашей страны в Бяла-Подляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла около 7 утра по минскому времени. Автобус, направлявшийся в сторону границы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В салоне находились 49 человек.