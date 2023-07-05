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В Польше перевернулся автобус, перевозивший белорусов

05 июля 2023 10:53
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Угрозы жизни граждан Беларуси – пассажиров перевернувшегося в Польше автобуса нет. Об этом заявил консул нашей страны в Бяла-Подляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше перевернулся автобус, перевозивший белорусов-1

Авария произошла около 7 утра по минскому времени. Автобус, направлявшийся в сторону границы, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В салоне находились 49 человек.

В Польше перевернулся автобус, перевозивший белорусов-4

Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус. Некоторым потребовалась медицинская помощь.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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