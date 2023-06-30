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Польские силовики вытеснили через калитку для животных беженцев с ребёнком

30 июня 2023 08:36
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Новости Беларуси. Очередной факт жестокого обращения с беженцами на границе. Польские силовики вновь вытеснили на территорию Беларуси группу иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 28 июня. Поздним вечером они привезли людей к заграждению и заставили пройти через калитку для животных.

Польские силовики вытеснили через калитку для животных беженцев с ребёнком-1

Призывы о помощи разбились о безразличие военных. Среди беженцев был ребенок, на улице лил дождь, люди промокли и были измождены, однако силовики оставили их на произвол судьбы. Тех, кто отказывался подчиниться, жестоко избивали. Иностранцев в бедственном положении обнаружили белорусские пограничники. Беженцам оказали необходимую помощь.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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