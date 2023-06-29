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Смертельное ДТП в Дзержинском районе: что известно?

29 июня 2023 08:50
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи. Вечером 28 июня в Дзержинском районе автомобиль въехал в подземный переход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем был 33-летний водитель. По предварительным данным, мужчине стало плохо, он не справился с управлением и выехал на обочину.

Смертельное ДТП в Дзержинском районе: что известно?-1

Машина протаранила ограждение и въехала в подземный переход, где в этот момент находились две женщины. Полученные ими травмы оказались несовместимы с жизнью: пешеходы скончались. Прибывшие медики оказали помощь водителю авто.

Смертельное ДТП в Дзержинском районе: что известно?-4

Сейчас на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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