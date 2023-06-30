МАЗ был перегружен песком: СК раскрыл подробности жуткого ДТП с маршруткой под Смолевичами

Автомобиль МАЗ, который столкнулся с маршрутным такси под Смолевичами 20 февраля текущего года, был перегружен песком, что привело к разрушению неисправной ходовой части автомобиля и потери его управления.

В ДТП тогда погибли 13 человек, в том числе двое детей. СК РБ сообщает обстоятельства жуткой аварии в Смолевичском районе.

60-летний водитель большегруза, управляя автомобилем, который находился в технически неисправном состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси. МАЗ перевозил песок сверх норматива, что стало причиной окончательного разрушения ранее неисправной ходовой части авто и повлекло его неуправляемость.

В процессе расследования установлен ряд нарушений со стороны перевозчиков, а также дорожных служб.