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МАЗ был перегружен песком: СК раскрыл подробности жуткого ДТП с маршруткой под Смолевичами

30 июня 2023 14:11
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Автомобиль МАЗ, который столкнулся с маршрутным такси под Смолевичами 20 февраля текущего года, был перегружен песком, что привело к разрушению неисправной ходовой части автомобиля и потери его управления. 

В ДТП тогда погибли 13 человек, в том числе двое детей. СК РБ сообщает обстоятельства жуткой аварии в Смолевичском районе. 

60-летний водитель большегруза, управляя автомобилем, который находился в технически неисправном состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси. МАЗ перевозил песок сверх норматива, что стало причиной окончательного разрушения ранее неисправной ходовой части авто и повлекло его неуправляемость. 

В процессе расследования установлен ряд нарушений со стороны перевозчиков, а также дорожных служб. 

# ДТП # происшествия

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