В Польше нетрезвый военный открыл стрельбу недалеко от границы с Беларусью

Приграничную тему продолжим скандалом, в центре которого оказался пьяный польский военнослужащий. Охраняющий границу с Беларусью мужчина самовольно покинул пост и открыл стрельбу в городе Мельник на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдат выбрал целью легковой автомобиль, в котором ехали отец и его несовершеннолетняя дочь. Несмотря на то, что пули пробили машину в нескольких местах, пострадавшие не получили серьезных повреждений. После совершения преступления военнослужащий сразу же скрылся в ближайшем лесу, но побег не особо помог дезертиру. На место прибыли правоохранители и задержали стрелка. По предварительным данным, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет военная полиция.