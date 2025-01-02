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В Польше нетрезвый военный открыл стрельбу недалеко от границы с Беларусью

02 января 2025 07:44
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Приграничную тему продолжим скандалом, в центре которого оказался пьяный польский военнослужащий. Охраняющий границу с Беларусью мужчина самовольно покинул пост и открыл стрельбу в городе Мельник на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше нетрезвый военный открыл стрельбу недалеко от границы с Беларусью-2

Солдат выбрал целью легковой автомобиль, в котором ехали отец и его несовершеннолетняя дочь. Несмотря на то, что пули пробили машину в нескольких местах, пострадавшие не получили серьезных повреждений. После совершения преступления военнослужащий сразу же скрылся в ближайшем лесу, но побег не особо помог дезертиру. На место прибыли правоохранители и задержали стрелка. По предварительным данным, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет военная полиция.

# Польша # Стрельба # Государственная граница Беларуси

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