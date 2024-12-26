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К мемориалу в Баку продолжают нести цветы в память о погибших в авиакатастрофе

26 декабря 2024 19:24
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К мемориалу в Баку продолжают нести цветы в память о погибших в авиакатастрофе. Люди вспоминают жертв трагедии, среди которых большинство – граждане Азербайджана. В этой стране сегодня объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К мемориалу в Баку продолжают нести цветы в память о погибших в авиакатастрофе-2

Расследование случившегося продолжается. На месте крушения самолета обнаружен еще один черный ящик. Уже второй. В последующем он, вероятно, прольет свет на эту трагедию. Пока же власти советуют дождаться официального заключения специалистов и не строить своих догадок о причинах ЧП. 

Из списка возможных – эксперты исключили техническую неисправность. Судно только в октябре проходило полный техосмотр, а управлял самолетом опытный экипаж. Напомним, накануне лайнер азербайджанской авиакомпании рухнул в окрестностях города Актау. 

Погибли 38 пассажиров из 67 находившихся на борту. В память о жертвах авиакатастрофы у здания посольства Азербайджана в Минске приспущен флаг.

# Авиакатастрофа

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