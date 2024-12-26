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МВД ФРГ предложило ужесточить законодательство в области безопасности после теракта в Магдебурге

26 декабря 2024 19:50
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Германия тоже не оправилась после чудовищной трагедии на рождественской ярмарке. В ФРГ ищут виновных. И речь не о том, кто непосредственно стоял за случившимся – он задержан, но и о тех, кто допустил подобное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД ФРГ предложило ужесточить законодательство в области безопасности после теракта в Магдебурге-2

Напомним, что 20 декабря в немецком Магдебурге мужчина преднамеренно въехал в толпу прохожих. Пострадали более 200 человек, пятеро погибли. ЧП случилось незадолго до зимних праздников, после чего многие жители решили отказаться от прогулок по городу. Власти усилили присутствие полицейских на улицах, а глава МВД страны предложила ужесточить законодательство в области безопасности. Но в Бундестаге этот шаг восприняли как попытку отвлечь внимание от собственного провала. Ранее в Берлине проигнорировали предупреждения об опасности, которая может исходить от теперь уже арестованного гражданина, совершившего наезд. В Германии сочли их политически мотивированными, а своевременная реакция на сигнал могла бы спасти жизни.

# Теракт

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