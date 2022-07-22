В Польше напали на гражданина Беларуси. Мужчина скончался

Они держат связь с правоохранительными органами. Кроме того, в посольстве готовы оказать семье погибшего всю необходимую помощь в рамках своей компетенции. Сообщение о гибели белоруса прозвучало в эфире польского радио. Инцидент произошел накануне ночью в Кракове. Известно, что на нашего соотечественника было совершено нападение. Смерть мужчины зафиксировали прибывшие медики. Подозреваемый уже задержан.