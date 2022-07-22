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В Польше напали на гражданина Беларуси. Мужчина скончался

22 июля 2022 14:09
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Новости Беларуси. МИД Беларуси подтвердил информацию о гибели в Польше нашего соотечественника. Подробности случившегося выясняют белорусские дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше напали на гражданина Беларуси. Мужчина скончался-1

Они держат связь с правоохранительными органами. Кроме того, в посольстве готовы оказать семье погибшего всю необходимую помощь в рамках своей компетенции. Сообщение о гибели белоруса прозвучало в эфире польского радио. Инцидент произошел накануне ночью в Кракове. Известно, что на нашего соотечественника было совершено нападение. Смерть мужчины зафиксировали прибывшие медики. Подозреваемый уже задержан.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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