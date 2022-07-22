В Минске задержали иностранца с фальшивым паспортом

Мужчина предъявил документ гражданина Турции, однако он сразу вызвал подозрения у пограничников. По результатам спецпроверки установлено, что страница с данными о владельце заменена на фальшивую. Задержанный рассказал, что следовал в Турцию к месту постоянного проживания. В настоящий момент иностранец привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, за использование поддельного документа ему грозит до двух лет ограничения свободы.