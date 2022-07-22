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В Минске задержали иностранца с фальшивым паспортом

22 июля 2022 13:34
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Новости Беларуси. Иностранец с фальшивым паспортом задержан в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержали иностранца с фальшивым паспортом-1

Мужчина предъявил документ гражданина Турции, однако он сразу вызвал подозрения у пограничников. По результатам спецпроверки установлено, что страница с данными о владельце заменена на фальшивую. Задержанный рассказал, что следовал в Турцию к месту постоянного проживания. В настоящий момент иностранец привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, за использование поддельного документа ему грозит до двух лет ограничения свободы.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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