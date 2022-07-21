«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных

25 июня 2022 года около 2 часов ночи на 452-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации произошло ДТП с диким животным. Перед 25-летним мужчиной внезапно на дорогу выскочил лось. Водитель легковушки не смог избежать наезда и скончался от полученных травм на месте происшествия.

27 июня, около полпервого ночи на 309-м километре автодороги М1 авто под управлением жительницы из Барановичей на скорости 120 километров в час столкнулось с лосем. В результате ДТП 72-летняя пассажирка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на перелом шейных отделов позвоночника.

Эти ужасы в ленте разрывают сердце. С весны до середины осени – коварный период для водителей, особенно вечерние и утренние сумерки. Мы засыпаем, просыпается пушистая мафия. В это время животные крайне активны. Быть на релаксе за рулем – себе дороже.

Диана Галузо, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:

За первое полугодие текущего года произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в которых 2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Поэтому водитель, передвигаясь вдоль леса, всегда должен быть начеку, а въехав в зону действия дорожного знака «Дикие животные» обязан следить за безопасной скоростью движения. Не теряйте бдительность даже в населенном пункте, в поисках пищи лоси забредают в городскую черту.

Следствие по горячим следам. Причина первая – мы достигли исторического максимума по численности лесных жителей. Благородных оленей за последнюю десятилетку стало больше в 10 раз, лося – в 2, поэтому аварийность бьет рекорды. Причина вторая – законы дикой природы. Когда появляются малыши, особенно у лосей и косуль, самки прогоняют прошлогодних детей, о они в силу неопытности слабо ориентируются в пространстве и начинают искать новое место жительства. Осенние ДТП связаны с брачным периодом оленей. У самцов закипает кровь.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:

За прошлый год было более 3 тысяч ДТП с участием диких животных. Большую часть составили косули – это больше 1 200 случаев. Причина здесь основная, потому что косуль у нас больше всего. Потом идут лоси – то есть около 800 случаев. У него есть определенные психофизиологические реакции, заторможенные. Это северное животное. Оно очень часто, скажем так, достаточно медленно принимает какие-то решения. Если их принимает, то они не всегда, с точки зрения человека, адекватны бывают.

Любопытно, но факт. Зимой травоядных привлекает дорога, потому что в составе реагентов есть их любимое лакомство – соль. От того лесничие стараются вдали от трасс оставлять искусственные солонцы, дабы не было беды. Кабанов может поманить запах машинного масла и бензина.

Если рога оказались напротив, первое правило – снизить скорость, притормозить и не пытаться проскочить мимо. Второе – выключить дальние фары, которые слепят непрошеного гостя. Это позволит ему спокойно уйти восвояси. Ни в коем случае не сигнальте, не моргайте светом, не будите лихо – звери могут расценить это как попытку нападения и в стрессе атаковать.

Диана Галузо:

Если вы сбили сами либо обнаружили на дороге раненое или погибшее животное, следует сообщить об этом в милицию либо в МЧС. Увозить с собой тушу нельзя – это расценивается как незаконная транспортировка дичи, за которую грозит уголовная ответственность.

Александр Козорез:

Сегодня по процедуре пользователей охотничьих угодий могут выезжать на случаи ДТП. Если животное сбито, может оформляться акт о причинении вреда окружающей среде. Соответственно, виновник этого ДТП будет выплачивать. Косуля – это 120 базовых величин, лось либо олень – это 300 базовых величин. Практика показывает так, что этот вред гражданам не выставляется. Потому что они страдают – бьется транспортное средство. Конечно, если будет нарушение правил дорожного движения, то здесь уже будет рассматриваться с точки зрения нарушения правил дорожного движения.