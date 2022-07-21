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«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных

21 июля 2022 09:37
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25 июня 2022 года около 2 часов ночи на 452-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации произошло ДТП с диким животным. Перед 25-летним мужчиной внезапно на дорогу выскочил лось. Водитель легковушки не смог избежать наезда и скончался от полученных травм на месте происшествия.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-1

27 июня, около полпервого ночи на 309-м километре автодороги М1 авто под управлением жительницы из Барановичей на скорости 120 километров в час столкнулось с лосем. В результате ДТП 72-летняя пассажирка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на перелом шейных отделов позвоночника.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-4

Эти ужасы в ленте разрывают сердце. С весны до середины осени – коварный период для водителей, особенно вечерние и утренние сумерки. Мы засыпаем, просыпается пушистая мафия. В это время животные крайне активны. Быть на релаксе за рулем – себе дороже.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-7

Диана Галузо, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
За первое полугодие текущего года произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в которых 2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Поэтому водитель, передвигаясь вдоль леса, всегда должен быть начеку, а въехав в зону действия дорожного знака «Дикие животные» обязан следить за безопасной скоростью движения. Не теряйте бдительность даже в населенном пункте, в поисках пищи лоси забредают в городскую черту.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-10

Следствие по горячим следам. Причина первая – мы достигли исторического максимума по численности лесных жителей. Благородных оленей за последнюю десятилетку стало больше в 10 раз, лося – в 2, поэтому аварийность бьет рекорды. Причина вторая – законы дикой природы. Когда появляются малыши, особенно у лосей и косуль, самки прогоняют прошлогодних детей, о они в силу неопытности слабо ориентируются в пространстве и начинают искать новое место жительства. Осенние ДТП связаны с брачным периодом оленей. У самцов закипает кровь.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-13

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:
За прошлый год было более 3 тысяч ДТП с участием диких животных. Большую часть составили косули – это больше 1 200 случаев. Причина здесь основная, потому что косуль у нас больше всего. Потом идут лоси то есть около 800 случаев. У него есть определенные психофизиологические реакции, заторможенные. Это северное животное. Оно очень часто, скажем так, достаточно медленно принимает какие-то решения. Если их принимает, то они не всегда, с точки зрения человека, адекватны бывают.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-16

Любопытно, но факт. Зимой травоядных привлекает дорога, потому что в составе реагентов есть их любимое лакомство – соль. От того лесничие стараются вдали от трасс оставлять искусственные солонцы, дабы не было беды. Кабанов может поманить запах машинного масла и бензина.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-19

Если рога оказались напротив, первое правило – снизить скорость, притормозить и не пытаться проскочить мимо. Второе – выключить дальние фары, которые слепят непрошеного гостя. Это позволит ему спокойно уйти восвояси. Ни в коем случае не сигнальте, не моргайте светом, не будите лихо – звери могут расценить это как попытку нападения и в стрессе атаковать.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-22

Диана Галузо:
Если вы сбили сами либо обнаружили на дороге раненое или погибшее животное, следует сообщить об этом в милицию либо в МЧС. Увозить с собой тушу нельзя это расценивается как незаконная транспортировка дичи, за которую грозит уголовная ответственность.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-25

Александр Козорез:
Сегодня по процедуре пользователей охотничьих угодий могут выезжать на случаи ДТП. Если животное сбито, может оформляться акт о причинении вреда окружающей среде. Соответственно, виновник этого ДТП будет выплачивать. Косуля это 120 базовых величин, лось либо олень – это 300 базовых величин. Практика показывает так, что этот вред гражданам не выставляется. Потому что они страдают бьется транспортное средство. Конечно, если будет нарушение правил дорожного движения, то здесь уже будет рассматриваться с точки зрения нарушения правил дорожного движения.

«2 человека погибли, а 14 получили телесные повреждения». О чём надо помнить водителю, чтобы не стать жертвой ДТП с участием диких животных-28

К слову, за рубежом в целях безопасности есть спецкурс «Лосиное вождение». Хорошая идея и для нас. И все же берегите себя – дорога не прощает ошибок.

# ДТП # происшествия # Анастасия Макеева # Диана Галузо # Александр Козорез # Фотофакт

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