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Минобороны Беларуси: во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий получил смертельное ранение

22 июля 2022 07:33
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Новости Беларуси. Во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской мехбригады получил огнестрельное ранение. В результате полученной травмы он погиб.  

По сведениям Минобороны Беларуси в Telegram-канале, комиссия Минобороны и правоохранители ведут проверку, которая поможет установить все детали случившегося.  

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким. Отмечается, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь.  

# Гибель солдат в армии # происшествия

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