Минобороны Беларуси: во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий получил смертельное ранение

Новости Беларуси. Во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской мехбригады получил огнестрельное ранение. В результате полученной травмы он погиб.

По сведениям Минобороны Беларуси в Telegram-канале, комиссия Минобороны и правоохранители ведут проверку, которая поможет установить все детали случившегося.

Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким. Отмечается, что родственникам погибшего будет оказана вся необходимая помощь.