В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели

Новости Беларуси. Днём 29 августа в деревне Секеровщина Полоцкого района застрял мужчина.

По сведениям МЧС Беларуси, 77-летний пенсионер копал на своём подворье колодец для питьевой воды. Гражданин находился на глубине четырёх метров, когда увяз ногой в глине и не смог самостоятельно выбраться.