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В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели

30 августа 2018 09:34
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Новости Беларуси. Днём 29 августа в деревне Секеровщина Полоцкого района застрял мужчина.  

По сведениям МЧС Беларуси, 77-летний пенсионер копал на своём подворье колодец для питьевой воды. Гражданин находился на глубине четырёх метров, когда увяз ногой в глине и не смог самостоятельно выбраться.  

В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие на вызов спасатели смогли вызволить пострадавшего, воспользовавшись верёвкой, лестницей и специнструментом.  

Пенсионера осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.  

В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели-4

Фото: МЧС Беларуси  

Летом 2018 года в Логойском районе работники МЧС вытащили упавших в колодец отца и сына.  

Мужчин доставили в реанимацию – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

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