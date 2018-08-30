В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели

Новости Беларуси. Днём 29 августа в деревне Секеровщина Полоцкого района застрял мужчина.
По сведениям МЧС Беларуси, 77-летний пенсионер копал на своём подворье колодец для питьевой воды. Гражданин находился на глубине четырёх метров, когда увяз ногой в глине и не смог самостоятельно выбраться.
Прибывшие на вызов спасатели смогли вызволить пострадавшего, воспользовавшись верёвкой, лестницей и специнструментом.
Пенсионера осмотрели медики, госпитализация не потребовалась.
Летом 2018 года в Логойском районе работники МЧС вытащили упавших в колодец отца и сына.
Мужчин доставили в реанимацию – подробности здесь.