В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев

Новости Беларуси. В Минске в районе Комаровского рынка произошел пожар. Как сообщает МЧС в Twitter, днем 30 августа произошло возгорание на кровле здания мебельного центра по улице Веры Хоружей. На месте работали подразделения МЧС. Пожар был локализован, а затем ликвидирован.

Фото: instagram.com/esudnik

В МЧС рассказали, что причина пожара в административном здании ОАО «Минскмебель» устанавливается. Предварительно – это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.

Фото: instagram.com/farmasi_chumakova_minsk

Сейчас на объекте проводится модернизация. Вероятно, проводились работы с использованием болгарки, которая и дала искру.

Фото: instagram.com/andrew_solz

Фото: instagram.com/elenastankevich_by

Фото: instagram.com/pilot_rey

Фото: instagram.com/katrin_k_1986