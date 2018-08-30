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В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев

30 августа 2018 09:26
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Новости Беларуси. В Минске в районе Комаровского рынка произошел пожар.

Как сообщает МЧС в Twitter, днем 30 августа произошло возгорание на кровле здания мебельного центра по улице Веры Хоружей.

На месте работали подразделения МЧС. Пожар был локализован, а затем ликвидирован.

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-1

Фото: instagram.com/esudnik

В МЧС рассказали, что причина пожара в административном здании ОАО «Минскмебель» устанавливается. Предварительно – это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. 

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-4

Фото: instagram.com/farmasi_chumakova_minsk

Сейчас на объекте проводится модернизация. Вероятно, проводились работы с использованием болгарки, которая и дала искру.

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-7

Фото: instagram.com/andrew_solz

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-9

Фото: instagram.com/elenastankevich_by

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-11

Фото: instagram.com/pilot_rey

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-13

Фото: instagram.com/katrin_k_1986

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев-15

Фото: twitter.com/SomeShapa    

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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