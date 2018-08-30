В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев
Новости Беларуси. В Минске в районе Комаровского рынка произошел пожар.
Как сообщает МЧС в Twitter, днем 30 августа произошло возгорание на кровле здания мебельного центра по улице Веры Хоружей.
На месте работали подразделения МЧС. Пожар был локализован, а затем ликвидирован.
Фото: instagram.com/esudnik
В МЧС рассказали, что причина пожара в административном здании ОАО «Минскмебель» устанавливается. Предварительно – это нарушение правил безопасности при проведении огневых работ.
Фото: instagram.com/farmasi_chumakova_minsk
Сейчас на объекте проводится модернизация. Вероятно, проводились работы с использованием болгарки, которая и дала искру.
Фото: instagram.com/andrew_solz
Фото: instagram.com/elenastankevich_by
Фото: instagram.com/pilot_rey
Фото: instagram.com/katrin_k_1986
Фото: twitter.com/SomeShapa