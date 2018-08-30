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В Полоцком районе погиб вальщик леса. На рабочего упало дерево

30 августа 2018 08:43
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Новости Беларуси. Вечером 28 августа в Полоцком районе погиб вальщик леса.  

Как сообщает СК, во время проведения работ по валке леса на одного из рабочих упало дерево. Мужчина был в каске, однако от удара защитный шлем раскололся на несколько частей.  

Выясняются обстоятельства случившегося, проводится проверка. Принимаются меры, чтобы устранить причины и условия, которые способствовали несчастному случаю.  

Летом 2018 года в Брестском районе во время распилки древесины погиб мужчина.  

Гражданин помогал знакомому ИП и его придавило бревном – подробности здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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