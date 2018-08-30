На МКАД Iveco оказался за пределами дороги, врезался в столб и лёг на бок

Новости Беларуси. 30 августа около половины седьмого утра произошла авария неподалёку от 55 км внешнего кольца МКАД.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, грузовик Iveco, за рулём которого находился 22-летний мужчина, двигалась в крайней правой полосе МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта.

В определённый момент грузовик врезался в оградительный парапет и осветительную мачту, после чего лёг на бок.

Водитель Iveco не пострадал. По словам молодого человека, ДТП произошло из-за того, что он уснул за рулём.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Летом 2018 года в Минске маршрутка врезалась в столб.