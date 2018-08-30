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На МКАД Iveco оказался за пределами дороги, врезался в столб и лёг на бок

30 августа 2018 09:13
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Новости Беларуси. 30 августа около половины седьмого утра произошла авария неподалёку от 55 км внешнего кольца МКАД.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, грузовик Iveco, за рулём которого находился 22-летний мужчина, двигалась в крайней правой полосе МКАД со стороны проспекта Независимости в направлении Логойского тракта.  

В определённый момент грузовик врезался в оградительный парапет и осветительную мачту, после чего лёг на бок.  

Водитель Iveco не пострадал. По словам молодого человека, ДТП произошло из-за того, что он уснул за рулём.  

Обстоятельства случившегося выясняются.  

Летом 2018 года в Минске маршрутка врезалась в столб.  

Водитель микроавтобуса хотел резко перестроиться – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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