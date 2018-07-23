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В Логойском районе спасатели вытащили упавших в колодец отца и сына. Оба в реанимации

23 июля 2018 10:06
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Новости Беларуси. Вечером 22 июля в МЧС сообщили о том, что в деревне Семково Логойского района нужно извлечь двух людей, которые провалились в колодец.  

По сведениям Минского ОУМЧС, в колодце глубиной около 5 метров спасатели нашли 45-летнего мужчину и его 25-летнего сына. Подразделения МЧС помогли пострадавшим выбраться наружу. Двоих мужчин доставили в реанимацию.  

В Логойском районе спасатели вытащили упавших в колодец отца и сына. Оба в реанимации-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Как стало известно, молодой человек занимался очисткой колодца дренажным насосом. Через некоторое время устройство прекратило работать, и гражданин спустился вниз, чтобы узнать причину. В колодце он потерял сознание, после чего на помощь ему отправился отец. Но самостоятельно выбраться они не смогли.  

Несколько недель назад в Браславском районе женщина упала в 5-метровый колодец.  

Пенсионерка шла в лес за ягодами (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия

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