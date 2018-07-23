В Логойском районе спасатели вытащили упавших в колодец отца и сына. Оба в реанимации

Новости Беларуси. Вечером 22 июля в МЧС сообщили о том, что в деревне Семково Логойского района нужно извлечь двух людей, которые провалились в колодец.

По сведениям Минского ОУМЧС, в колодце глубиной около 5 метров спасатели нашли 45-летнего мужчину и его 25-летнего сына. Подразделения МЧС помогли пострадавшим выбраться наружу. Двоих мужчин доставили в реанимацию.