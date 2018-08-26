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5-летняя дочь водителя Ford пострадала в аварии в Барановичском районе

26 августа 2018 08:49
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Новости Беларуси. Вечером 25 августа на 215 километре трассы Брест – Минск – граница РФ перевернулся Ford C-MAX.  

По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём автомобиля находился 37-летний пинчанин. Во время езды водитель почувствовал, что заднюю часть машины тянет влево. Мужчина попытался стабилизировать иномарку, но не смог. Транспортное средство оказалось в кювете и опрокинулось.  

5-летняя дочь водителя Ford пострадала в аварии в Барановичском районе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В автомобиле, помимо водителя, находились его пристёгнутая ремнём безопасности 37-летняя жена, а также 9-летняя и 5-летняя дочки. Отмечается, что обе девочки были в детских удерживающих устройствах.  

В аварии пострадала младшая из сестёр. Девочку доставили в больницу с закрытым переломом локтевого отростка правой локтевой кости без смещения.  

По факту ДТП проводится проверка.  

Летом 2018 года под Ивье Audi съехала в кювет.  

Погиб ехавший на заднем сиденье пассажир – здесь подробности.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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