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Белорусские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно провезти 100 кг сала в автомобиле

29 августа 2018 14:03
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Новости Беларуси. В гости к белорусам не с пустыми руками, а со своим фирменным угощением пожаловал безработный житель Волынской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В легковом автомобиле мужчина умудрился спрятать 100 килограммов сала.

Белорусские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно провезти 100 кг сала в автомобиле-1

Однако до стола потребителя оно так и не доехало. На границе контрабанду задержали сотрудники таможни. Вкусный, но незадекларированный груз нашли за декоративной обшивкой дверей и в багажном отделении. Такой изобретательный вид доставки свежего свиного сала сотрудники таможни оценили по достоинству.

Белорусские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно провезти 100 кг сала в автомобиле-4

Андрей Дубинко, официальный представитель Брестской таможни:
В связи с сокрытием товара в специально оборудованных тайниках автомобиль стоимостью свыше 8 тысяч белорусских рублей изъят таможней до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс.

Санкции статьи за сокрытие товара в специально оборудованных тайниках предусматривают штраф и конфискацию товара и транспортного средства, оборудованного для незаконного перемещения такого товара.

Это уже не первая попытка соседей поделиться аппетитным источником силы и энергии тайно. С начала года только на брестском участке границы задержаны больше 14 тонн мяса.

Белорусские таможенники задержали украинца, который пытался незаконно провезти 100 кг сала в автомобиле-7

# Контрабанда # происшествия # Андрей Дубинко # Фотофакт

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