Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича

Новости Беларуси. Основная версия гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича – самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 мая рассказали в Следственном комитете.
Новости Беларуси. Основная версия гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича – самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 мая рассказали в Следственном комитете.
После изучения видео с камер наблюдения и опроса свидетелей следователи восстановили картину последнего дня жизни милиционера. Утром 16 мая в магазине он купил лопату, дрова и средство для розжига – позже всё это было найдены возле трупа. При этом никаких следов насильственных действий, кроме огнестрельного ранения в голову, на теле Евгения Потаповича не обнаружено.
Основная версия — суицид. Что известно о гибели сотрудника ГАИ под Могилёвом
Версия о похищении не подтвердилась. Следователи изучили ноутбук погибшего. Выяснилось, что 1 апреля он написал несколько прощальных писем сослуживцам и родственникам и даже часть из них успел отправить.
Напомним, тело Евгения Потаповича было обнаружено 16 мая под Могилевом.
Стенограмма брифинга здесь.