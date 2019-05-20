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Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича

20 мая 2019 11:57
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Новости Беларуси. Основная версия гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича – самоубийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 мая рассказали в Следственном комитете.

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича-1

После изучения видео с камер наблюдения и опроса свидетелей следователи восстановили картину последнего дня жизни милиционера. Утром 16 мая в магазине он купил лопату, дрова и средство для розжига – позже всё это было найдены возле трупа. При этом никаких следов насильственных действий, кроме огнестрельного ранения в голову, на теле Евгения Потаповича не обнаружено.

Основная версия — суицид. Что известно о гибели сотрудника ГАИ под Могилёвом

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича-4

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича-6

Версия о похищении не подтвердилась. Следователи изучили ноутбук погибшего. Выяснилось, что 1 апреля он написал несколько прощальных писем сослуживцам и родственникам и даже часть из них успел отправить.

Напомним, тело Евгения Потаповича было обнаружено 16 мая под Могилевом.

Стенограмма брифинга здесь.

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича-9

# Самоубийство # происшествия # Евгений Потапович # Фотофакт

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