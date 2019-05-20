Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича

После изучения видео с камер наблюдения и опроса свидетелей следователи восстановили картину последнего дня жизни милиционера. Утром 16 мая в магазине он купил лопату, дрова и средство для розжига – позже всё это было найдены возле трупа. При этом никаких следов насильственных действий, кроме огнестрельного ранения в голову, на теле Евгения Потаповича не обнаружено.

Основная версия — суицид. Что известно о гибели сотрудника ГАИ под Могилёвом