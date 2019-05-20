Основная версия — суицид. Что известно о гибели сотрудника ГАИ под Могилёвом

Новости Беларуси. В качестве основной версии гибели сотрудника ГАИ под Могилёвом рассматривается самоубийство. Об этом рассказали представители Следственного комитета. Приводим стенограмму брифинга.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Следственный комитет Республики Беларусь»

Максим Свирид, заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

16 мая текущего года в 18:24 поступила информация, что сотрудник ГАИ прибыл для оформления ДТП. Примерно в это же время от лейтенанта милиции Потаповича поступают, по одному из приложений мессенджеров поступают, сведения коллегам о том, что он захвачен тремя лицами в автомобиле «Волга», его везут в неизвестном направлении. Было принято решение поднять весь личный состав по тревоге УВД Могилёвского облисполкома. В результате проведения оперативно-разыскных и поисковых мероприятий в течении полутора часа Потапович мёртвым обнаружен в лесу в Могилёвском районе.

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Главным Следственным управлением СК продолжается расследования уголовного дела, возбуждённого по факту обнаружения 16 мая в лесном массиве в Могилёвском районе с огнестрельным ранением в голову трупа инспектора ГАИ Потаповича. В этот день сотрудник ГАИ находился при исполнении служебных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по статье 362 УК РБ «Убийство сотрудника органов внутренних дел». В связи с поступлением информации о гибели милиционера, на место происшествия были направлены наиболее подготовленные сотрудники СК, УСК по Могилёвской области, сотрудники органов внутренних дел, а также представители ГКСЭ РБ. Для расследования уголовного дела была создана следственная группа. На первоначальном этапе расследования отрабатывались различные версии случившегося. Проверялись обстоятельства служебной деятельности сотрудника милиции, его личная жизнь, имевшие место последние контакты. Информация о возможном похищении сотрудника милиции с использованием автомобиля «Волга» чёрного цвета не нашла своего подтверждения.

Максим Свирид, заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Что касается автомобиля «Волга». Были изъяты видеозаписи камер наружного наблюдения по ул. Первомайская и по ул. Крупской, как установлено, это два маршрута, куда можно добраться до того места, где обнаружен труп Потаповича. Произведено детальное изучение записей камер, установлено, что в период времени с 18:00 до 21:00 16 мая текущего года автомобиль «Волга» чёрного цвета на видеозаписи не зафиксирован.

Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Анализ следственных действий, информации, полученной в ходе расследования позволяет говорить о том, что основной версией в настоящее время является суицид – самоубийство сотрудника. Следствием установлены обстоятельства, все действия Потаповича в день гибели вплоть до 18 часов, когда он на попутном автомобиле добрался до железнодорожного переезда в районе улиц Первомайской и Вокзальной. Необходимо отметить, что в этот день сотрудник самостоятельно принял решение выбыть в указанное место, проигнорировав указание оперативного дежурного выбыть для оформления дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на переулке Орловском. В ходе осмотра места происшествия обнаружен табельный пистолет сотрудника органов внутренних дел, два магазина, 15 патронов, его личные вещи. Кроме того, на месте происшествия обнаружено три пакета дров, жидкость для розжига, иные предметы, документы и личные вещи сотрудника. Проведенными следственными действиями, оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что около 11 часов в одной из торговых точек города Могилева сотрудник милиции приобретал указанные дрова, жидкость для розжига и лопату.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Следственный комитет Республики Беларусь»

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Фото с места происшествия, непосредственно всё, что было изъято. Прошу обратить внимание на руки: то, что ладонями наружу, – это дезинформация, не соответствует действительности.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Следственный комитет Республики Беларусь»

В Могилёве простились с погибшим сотрудником ГАИ Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Необходимо отметить, что на теле сотрудника милиции не обнаружено телесных повреждений, за исключением огнестрельного ранения. Как уже отмечалось, вопреки информации, которая размещена в сети интернет, руки сотрудника милиции находились в положении, позволяющем произвести выстрел. Кроме того, следы крови обнаружены на правой руке погибшего сотрудника милиции.

Максим Свирид, заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Детализация исходящих и входящих соединений мобильного телефона, принадлежащего Потаповичу, свидетельствует о том, что 16 мая в период времени с 11 часов до 13 часов он прибывал к тому месту, где фактически и юридически обнаружен его труп. Сотрудниками управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий в результате изучения ноутбука, принадлежащего Потаповичу, установлено, что 1 апреля текущего года он подготовил ряд сообщений своим сослуживцам и родственникам. Сообщения содержат сведения о его суицидальных намерениях. Ряд этих сообщений он направил своим знакомым. Евгений Архиреев, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствием достоверно подтверждена информация, имевшая место в факте попытки свести счёты с жизнью в апреле текущего года. Расследование по уголовному делу продолжается. Максим Свирид, заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси:

Сотрудники органов внутренних дел проводят в настоящее время мероприятия, направленные на установление автомобиля и лица, которое в период времени с 18:23, которое могло довести Потаповича фактически до места происшедших событий.

Фото: заявление на сайте Следственного комитета