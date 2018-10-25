Минчанин похитил у спавшего в больнице пациента кроссовки и рюкзак

Новости Беларуси. В Минске задержан безработный, укравший у пациента больницы обувь и рюкзак.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 36-летний ранее судимый мужчина находился в приёмном покое больнице. Осмотревшись, он заметил спящего человека, рядом с которым стояли кроссовки и рюкзак. Злоумышленник заинтересовался вещами, забрал их и ушёл.

Когда подозреваемого задержали, тот пояснил, что кроссовки и рюкзак он собирался использовать в личных целях, а содержимое заплечной сумки планировал выбросить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному грозит лишение свободы до трёх лет.

На неделе в одном из магазинов Минска мужчина пытался украсть почти 200 шоколадок.