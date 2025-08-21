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Хлеборобы Могилёвской области преодолели отметку в миллион тонн намолота

21 августа 2025 06:00
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Еще один регион взял важный рубеж. Хлеборобы Могилевской области преодолели отметку в миллион тонн намолота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего сельхозпредприятия страны уже перевезли в хранилища свыше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса.

Хлеборобы Могилёвской области преодолели отметку в миллион тонн намолота-2

На подмогу соседям отправляют технику хозяйства, завершившие работу. Нынешним летом такая практика пока применялась только в границах областей. Теперь первые комбайны из Гродно, Могилева и столичного региона перемещены в Витебскую область для скорейшей уборки зерновых. Это 32 экипажа.

В целом по стране обработано уже более 80 % площади полей. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней без малого на 9 %. Сельхозпредприятия продолжают убирать лен, ведут кормозаготовку. Повсеместно началась работа с картофелем. Из 22 тысяч гектаров убрано почти 2 %. Накопали 12 тысяч тонн. Средняя урожайность выше прошлогодней на 17,7 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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