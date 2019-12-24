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В Бобруйском районе мужчину сбили фура и легковушка

24 декабря 2019 12:43
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Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области за рулём DAF FT XF 105.410 двигался возле деревни Слабодка. Внезапно перед машиной оказался мужчина, который шёл под проезжей части в попутном направлении. 

Фура сбила 35-летнего бобруйчанина. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на пешехода наехал Rover 25. Пешеход погиб на месте, он не был обозначен фликерами. 

На неделе в Минске Lada сбила человека.

Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода – подробности здесь

# Авария в Могилевской области # происшествия

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