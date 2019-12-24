В Бобруйском районе мужчину сбили фура и легковушка

Новости Беларуси. 23 декабря примерно в полшестого вечера в Бобруйском районе произошёл двойной наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 43-летний житель деревни Яглевичи Брестской области за рулём DAF FT XF 105.410 двигался возле деревни Слабодка. Внезапно перед машиной оказался мужчина, который шёл под проезжей части в попутном направлении.

Фура сбила 35-летнего бобруйчанина. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на пешехода наехал Rover 25. Пешеход погиб на месте, он не был обозначен фликерами.

На неделе в Минске Lada сбила человека.