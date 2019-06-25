В Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 46-летний местный житель за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Юбилейной. В какой-то момент на проезжую часть вышла 48-летняя женщина. Водитель остановить машину не сумел.
Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.
По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Бресте пенсионерка попала под колёса Audi.
Женщина шла по пешеходному переходу – подробнее здесь.