В Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 46-летний местный житель за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Юбилейной. В какой-то момент на проезжую часть вышла 48-летняя женщина. Водитель остановить машину не сумел.

Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.

По факту аварии ведётся проверка.

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