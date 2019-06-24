Главбух предприятия в Дубровенском районе похитила более 360 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Дубровенском районе вынесен приговор бухгалтеру, которая обвинялась в присвоении средств предприятия.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 59-летняя женщина, занимавшая должность главного бухгалтера предприятия, регулярно вносила ложные сведения о деньгах, которые подлежали зачислению на её карт-счёт, а также на счета иных лиц. Отмечается, что некоторые из них не работали на предприятии.

За 5 лет гражданка завладела более чем 360 тысячами рублей. Фигурантка приговорена к 8 годам колонии общего режима с конфискацией имущества, также ей запрещено занимать ряд должностей.

Приговор вступил в законную силу.