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В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе

14 июня 2019 09:44
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Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi ехал по улице Орджоникидзе и во время поворота сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу.  

В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение. По факту аварии ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку.  

Пострадавшей потребовалась хирургическая помощь – подробности здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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