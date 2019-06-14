В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi ехал по улице Орджоникидзе и во время поворота сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу.