В Бресте пенсионерка попала под колёса Audi на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Днём 15 июня в Бресте местный житель на иномарке сбил 68-летнюю брестчанку.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний водитель Audi ехал по улице Орджоникидзе и во время поворота сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение. По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Новолукомле Renault сбил 82-летнюю велосипедистку.
Пострадавшей потребовалась хирургическая помощь – подробности здесь.