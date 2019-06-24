В Дрогичинском районе легковушка врезалась в фуру. Пострадали два человека

Новости Беларуси. Ночью 23 июня в Дрогичинском районе легковушка врезалась в фуру с полуприцепом.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в три часа ночи 38-летний житель деревни Галево Пинского района за рулём Audi A4 двигался по трассе М-10 со стороны Кобрина в направлении Гомеля.

На 471 км дороги иномарка оказалась на встречной полосе, где врезалась в MAN, которым управлял 22-летний брестчанин.

Водитель и 38-летняя пассажирка легковушки госпитализированы. По факту аварии ведётся проверка.

Летом 2019 года в Смолевичском районе произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.