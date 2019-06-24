В Осиповичах бесправник на Volkswagen сбил 4-летнего ребёнка

Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 22-летний местный житель на Volkswagen ехал по улице Черняховского. В какой-то момент на проезжую часть из-за стоявшего на обочине транспорта выбежал 4-летний ребёнок.

Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода. Малолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что мужчина не получал водительские права.

Летом 2019 года в Ивановском районе 7-летний мальчик попал под колёса «Нивы».