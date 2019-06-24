Прямой эфир

В Осиповичах бесправник на Volkswagen сбил 4-летнего ребёнка

24 июня 2019 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 22 июня в Осиповичах произошёл наезд на маленького ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 22-летний местный житель на Volkswagen ехал по улице Черняховского. В какой-то момент на проезжую часть из-за стоявшего на обочине транспорта выбежал 4-летний ребёнок.  

Водитель иномарки не успел затормозить и сбил пешехода. Малолетний получил травмы и был доставлен в больницу.  

Отмечается, что мужчина не получал водительские права.  

Летом 2019 года в Ивановском районе 7-летний мальчик попал под колёса «Нивы».  

Школьник был госпитализирован – здесь подробности.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Дрогичинском районе легковушка врезалась в фуру. Пострадали два человека
24 июня 2019 12:00

В Дрогичинском районе легковушка врезалась в фуру. Пострадали два человека

В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень
24 июня 2019 08:04

В Витебске едва не утонул нетрезвый 30-летний парень

В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла
22 июня 2019 13:51

В Житковичах в аварию попал водитель мотоцикла