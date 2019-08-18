В Полоцке пьяный водитель Renault пытался скрыться от ГАИ

Новости Беларуси. В Полоцке пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем 17 августа.

Автомобиль Renault, который ехал со стороны автодороги Р-45 «Полоцк – Глубокое – граница Литвы» привлек внимание сотрудников ГАИ. Водитель транспортного средства игнорировал неоднократные требования об остановке, продолжал ехать и увеличивал скорость движения.

За рулем авто находился 46-летний житель Новополоцка. Он был в состоянии алкогольного опьянения – в выдыхаемом воздухе было 2,7 промилле.

В отношении мужчины составлены административные протоколы, а Renault отправлен на штрафстоянку.