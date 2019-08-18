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В Полоцке пьяный водитель Renault пытался скрыться от ГАИ

18 августа 2019 12:34
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Новости Беларуси. В Полоцке пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. 

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось днем 17 августа.  

Автомобиль Renault, который ехал со стороны автодороги Р-45 «Полоцк – Глубокое – граница Литвы» привлек внимание сотрудников ГАИ. Водитель транспортного средства игнорировал неоднократные требования об остановке, продолжал ехать и увеличивал скорость движения.  

За рулем авто находился 46-летний житель Новополоцка. Он был в состоянии алкогольного опьянения – в выдыхаемом воздухе было 2,7 промилле.  

В отношении мужчины составлены административные протоколы, а Renault отправлен на штрафстоянку.  

На минувшей неделе под Столбцами 40-летний водитель ВАЗа пытался скрыться от сотрудников ГАИ (читать далее).  

# Милицейская погоня # происшествия

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