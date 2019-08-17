В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок

Как сообщает УВД Минского облисполкома, пенсионер на мотокультиваторе ехал по дороге д. Турец-Бояры – д. Теменица Молодечненского района в сторону трассы Молодечно – Сморгонь.

Новости Беларуси. 16 августа около семи вечера под Молодечно столкнулись мотоцикл и мотоблок.

На 1 км дороги, поворачивая налево, мужчина не пропустил попутно ехавший мотоцикл, водитель которого хотел обогнать мотоблок. В результате столкновения пенсионер получил травмы.

К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники ГАИ и медики. Оба участника аварии были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медпомощи мужчин отпустили по домам.

Упоминается, что мотоциклист был в экипировке, шлеме и с перчатками, но его ТС было без техосмотра.

По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Витебске мотоциклист упал со своего транспортного средства.