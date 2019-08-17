В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок
Новости Беларуси. 16 августа около семи вечера под Молодечно столкнулись мотоцикл и мотоблок.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, пенсионер на мотокультиваторе ехал по дороге д. Турец-Бояры – д. Теменица Молодечненского района в сторону трассы Молодечно – Сморгонь.
Фото: УВД Минского облисполкома
На 1 км дороги, поворачивая налево, мужчина не пропустил попутно ехавший мотоцикл, водитель которого хотел обогнать мотоблок. В результате столкновения пенсионер получил травмы.
Фото: УВД Минского облисполкома
К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники ГАИ и медики. Оба участника аварии были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медпомощи мужчин отпустили по домам.
Фото: УВД Минского облисполкома
Упоминается, что мотоциклист был в экипировке, шлеме и с перчатками, но его ТС было без техосмотра.
По факту ДТП ведётся проверка.
На неделе в Витебске мотоциклист упал со своего транспортного средства.
Мужчина был доставлен в реанимацию – здесь подробности.