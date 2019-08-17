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В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок

17 августа 2019 14:06
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Новости Беларуси. 16 августа около семи вечера под Молодечно столкнулись мотоцикл и мотоблок.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, пенсионер на мотокультиваторе ехал по дороге д. Турец-Бояры – д. Теменица Молодечненского района в сторону трассы Молодечно – Сморгонь.

В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок-1

Фото: УВД Минского облисполкома

На 1 км дороги, поворачивая налево, мужчина не пропустил попутно ехавший мотоцикл, водитель которого хотел обогнать мотоблок. В результате столкновения пенсионер получил травмы.

В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок-4

Фото: УВД Минского облисполкома

К месту ДТП оперативно прибыли сотрудники ГАИ и медики. Оба участника аварии были доставлены в больницу. После осмотра и оказания медпомощи мужчин отпустили по домам.

В Молодечненском районе мотоцикл врезался в поворачивавший мотоблок-7

Фото: УВД Минского облисполкома

Упоминается, что мотоциклист был в экипировке, шлеме и с перчатками, но его ТС было без техосмотра.

По факту ДТП ведётся проверка.

На неделе в Витебске мотоциклист упал со своего транспортного средства.

Мужчина был доставлен в реанимацию – здесь подробности.

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