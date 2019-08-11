Под Столбцами 40-летний водитель ВАЗа пытался скрыться от сотрудников ГАИ

Новости Беларуси. 11 августа во втором часу ночи в Столбцовском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали пьяного водителя.

Как сообщает МВД Беларуси, о нетрезвом водителе машины «ВАЗ-21053» правоохранителям стало известно от очевидца. Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил указанный автомобиль и потребовал у водителя остановить транспортное средство. После этого автомобиль ускорился, двигаясь в сторону трассы М1.

Пытаясь оторваться от преследователей, нарушитель агрессивно маневрировал, выезжал на обочину и повернул в неположенном месте. Поскольку водитель не собирался останавливаться, правоохранители предупредили его о своём намерении воспользоваться табельным оружием, а затем дважды выстрелили в воздух. Однако это не произвело должного эффекта.

Тогда сотрудники милиции повредили выстрелами заднее левое колесо преследуемого автомобиля. После этого машина остановилась, а её нетрезвый водитель был задержан. В отношении 40-летнего минчанина составлены административные протоколы.

На неделе правоохранителям пришлось преследовать ещё одного нарушителя.