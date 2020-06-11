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В Полоцке голова девочки застряла между перилами горки

11 июня 2020 06:28
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Новости Беларуси. 10 июня примерно в полседьмого вечера в Полоцке ребёнку потребовалась помощь спасателей.

По сведениям Витебского ОУМЧС, девочка играла на детской площадке. В какой-то момент голова несовершеннолетней застряла между перилами горки.

В Полоцке голова девочки застряла между перилами горки -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали перила. После этого ребёнок смог достать голову. Медосмотр не потребовался.

Месяцем ранее в Минске мужчина застрял в решётке балкона.

Гражданин хотел таким образом попасть в квартиру, потому что забыл ключи – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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