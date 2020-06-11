В Полоцке голова девочки застряла между перилами горки

Новости Беларуси. 10 июня примерно в полседьмого вечера в Полоцке ребёнку потребовалась помощь спасателей.
По сведениям Витебского ОУМЧС, девочка играла на детской площадке. В какой-то момент голова несовершеннолетней застряла между перилами горки.
Новости Беларуси. 10 июня примерно в полседьмого вечера в Полоцке ребёнку потребовалась помощь спасателей.
По сведениям Витебского ОУМЧС, девочка играла на детской площадке. В какой-то момент голова несовершеннолетней застряла между перилами горки.
Фото: Витебское ОУМЧС
Прибывшие подразделения МЧС с использованием ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали перила. После этого ребёнок смог достать голову. Медосмотр не потребовался.
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