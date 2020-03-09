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В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

09 марта 2020 10:26
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Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе.  

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем седьмого марта. За рулем автомобиля Rover находился 27-летний водитель. Он ехал по улице Хатаевича и совершил наезд на ребенка.  

В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе-1

Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома  

11-летний мальчик пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.  

Пострадавший был госпитализирован.  

В середине февраля в Жлобине Volkswagen сбил 7-летнего ребёнка на велосипеде – здесь подробнее.  

# Авария в Гомельской области

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