В Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

Новости Беларуси. В Гомеле такси сбило ребенка на пешеходном переходе.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем седьмого марта. За рулем автомобиля Rover находился 27-летний водитель. Он ехал по улице Хатаевича и совершил наезд на ребенка.