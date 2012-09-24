В поисках лучшей жизни 24-летний литовец с зёрнами конопли пришёл в Беларусь

Новости Беларуси. 24-летний житель Литвы незаконно перешел литовско-белорусскую границу в пятницу, 21 сентября. Как выяснилось, молодой человек планировал в Беларуси начать новую жизнь.

Сотрудники Государственного пограничного комитета Республики Беларусь считают поступок литовца, по меньшей мере, странным, а самого туриста называют странным селекционером: в рюкзаке мужчины обнаружен арсенал настоящего туриста. Среди вещей – палатка, нож, веревка, котелок, свечи, карта, топор, одеяло, мобильный телефон, сменная обувь и пенал с 17 зернами (предположительно, зёрна конопли).

Неизвестного мужчину с рюкзаком заметил житель н.п. Нурвянцы, он и сообщил о туристе полоцким пограничникам. Сейчас гражданин Литвы находится в изоляторе временного содержания. За нарушение границы ему грозит административная ответственность до 50 базовых величин.

Напомним, в августе нынешнего года пограничники задержали двоих кавказцев, которые пытались пересечь границу в Браславском районе. Оба нарушителя страдают гепатитом С, и, оказавшись на территории Латвии, они рассчитывали получить там бесплатное лечение. В стране, гражданами которой являются задержанные, лечение подобных заболеваний обходится в круглую сумму. В Латвии по информации, которой располагали кавказцы, задержанным нелегальным мигрантам оказывают бесплатную медицинскую помощь.