25-летний мужчина обстрелял автомобиль, припаркованный на стоянке в Минске

Новости Беларуси. Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия на одной из столичных автостоянок.

Как выяснилось, 25-летний мужчина, проживающий в Гродненской области, приехал в Минск в гости к другу. В столице при посредничестве друга он приобрел пневматический пистолет за $150. Сделка происходила на автомобильной стоянке минского предприятия.

Покупатель, оставшись в одиночестве, решил на месте опробовать приобретенное оружие. В качестве мишени он выбрал припаркованный на стоянке «Форд Мондео». Именно в него стрелок выпустил несколько пуль, разбив заднее стекло и повредив стойки, сообщает ctv.by со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Хлопки, похожие на выстрелы, услышали сотрудники предприятия, рядом с которым находилась автостоянка, они и вызвали милицию.



Леонид Петренко, заместитель начальника Московского РУВД Минска:

В ходе разбирательства молодой человек пояснил, что открыть огонь по машине его вынудили обстоятельства – якобы, владелец транспортного средства является «плохим человеком и должен быть наказан». Однако потерпевший заверил, что до этого никогда не был знаком с задержанным, и не может назвать причин, вынудивших последнего обстрелять авто.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Если действия молодого человека будут квалифицированны по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса РБ, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы.