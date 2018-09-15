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Ноутбук вместо паспортов: граждане Сирии и Египта пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу

15 сентября 2018 08:27
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Новости Беларуси. В Пружанском районе брестские пограничники с применением служебной собаки задержали двух иностранцев.  

Как сообщает Госпогранкомитет, в момент задержания граждане Сирии и Египта находились в 800 метрах от белорусско-польской границы. Мужчины пояснили, что хотели незаконно попасть в Польшу, надеясь на лучшую жизнь.  

У нарушителей не было при себе документов, удостоверяющих личность. Однако у мужчин был ноутбук, в котором находился файл с копией страниц паспорта гражданина Египта.  

В отношении задержанных начат административный процесс. Иностранцам грозит депортация и запрет на въезд в Беларусь сроком до 5 лет. До выяснения всех обстоятельств инцидента граждане помещены в ИВС Брестской погрангруппы.  

Летом 2018 года 20-летний витеблянин попытался незаконно попасть в Европу.  

О молодом человеке на режимной территории сообщили местные жители – здесь подробности.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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