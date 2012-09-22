В зоопарке Нью-Йорка тигр напал на посетителя, который свалился к нему в вольер

Новости США. Посетитель зоопарка в Нью-Йорке получил серьёзные травмы в результате драки с амурским тигром, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошёл вчера вечером, 21 сентября. 25-летний Дэвид Виллалобос выпрыгнул из экскурсионного трамвайчика, который курсирует по мосту над вольерами животных, и приземлился в вольере, где обитали амурские тигры.

11-летний тигр Бачута незамедлительно набросился на нежданного гостя. Драка между Д.Виллалобосом и Бачутой продолжалась около 10 минут, после чего сотрудники зоопарка отогнали зверя с помощью струи воды и помогли пострадавшему выбраться из вольера. По словам директора зоопарка Джеймса Брегени, по счастливой случайности хищник не стал хватать мужчину за шею.

Допросить туриста пока не представляется возможным, врачи оценивают его состояние как критическое. Сотрудники зоопарка предполагают, что на безрассудный поступок молодого человека подтолкнула... любовь к животным. Станицы Дэвида в социальных сетях заполнены фотографиями тигров, львов и другими хищниками. Возможно, Виллалобос посчитал, что сможет убедить нью-йорских тигров в своем дружелюбии.

В отношении тигра Бачуты никаких мер принимать не будут, поскольку, как утверждают сотрудники зоопарка, «хищник действовал естественно в данной ситуации».

К несчастью, в последнее время участились случаи нападений хищников на посетителей заповедников и зоопарков. Напомним, в конце августа медведь насмерть загрыз посетителя национального заповедника в США. Трагедия произошла в национальном парке Денали на Аляске (северо-западная окраина Северной Америки). Туристический маршрут пролегал вдоль реки Токлат, находящейся на территории национального парка. Увидев медведя гризли, турист решил сфотографировать его и приблизился к животному слишком близко – на расстоянии меньше 45 метров. Медведя пристрелили.