Григорий Малыгин, капитан легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», скончался в Москве

Новости России. В Москве на 43-м году жизни скончался знаменитый КВНщик, капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Григорий Малыгин. Тело Малыгина обнаружила его супруга в совместной квартире.

Виктория, супруга Григория Малыгина:

Чтобы попасть в квартиру, мне пришлось вызывать сотрудников МЧС, потому что дверь была заперта изнутри. Когда мы взломали дверь и смогли зайти, то обнаружили Гришу, который лежал в крови.



На официальном сайте команды «Дети лейтенанта Шмидта», КВНщик Максим Аксенов называет причину смерти Малыгина.

Сообщение на сайте команды «Дети лейтенанта Шмидта»:

Вокруг обстоятельств смерти Григория Малыгина наблюдается нездоровый ажиотаж: активно распространяется недостоверная информация и откровенные домыслы. Официальная информация от Максима Аксенова (сейчас он занимается организацией похорон): «Григорий умер. Официально установлена причина смерти – остановка сердца. О насильственной смерти речи не идет. По поводу «лужи крови» – при падении Григорий ударился лицом».

Малыгин был капитаном команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» с 1996-го по 2008-й годы, после этого работал как шоу-мен и выступал с командой на мероприятиях и корпоративах. В конце 2000-х гг. Г.Малыгин стал генеральным директором творческого объединения «Дети лейтенанта Шмидта». Помимо игры в КВН, творческое объединение поставило два спектакля – «Три пожара» и «День хомячка», при этом по последнему был снят художественный фильм.

Юрий Яшников, капитан команды КВН «350»:

Я совсем недавно читал интервью Григория Малыгина в одном из томских СМИ, в нем он рассказывал о периоде после КВНа. После такого взлета тяжело было становиться не востребованными. Стиль, который был выбран «Детьми лейтенанта Шмидта» стал со временем не так популярен и награды получали молодые команды. Если вспомнить, они же пытались вернуться и через юмористическую передачу «Аншлаг» и потом можно было их увидеть в первых выпусках Comedy club. Но все уже было не так как раньше...

По завершении карьеры в КВН Малыгин выбрал стезю актера. Он снялся в таких картинах и сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Москва – Центральный округ», «Писаки», «Мэрская доля».

Андрей Чивурин, редактор высшей лиги КВН:

Очень грустно. Это культовый квнщик, в общем-то. Это квнщик с большой буквы, это очень талантливый капитан очень талантливой команды КВН, очень сильный след она оставила. Они были очень литературными ребятами, и Гриша там был, в общем-то, на первой роли – фронтмен, капитан. Мы с ним служили лично. Когда уходит квнщик, как-то так веселость немножко... Буква «В» из «КВН» выпадает, на мой взгляд. Его любили все квнщики, все кто его знал, с ним играл. Я думаю, что вот эти теплые чувства от общения с ним останутся.

У томского «лейтенанта Шмидта» на одного ребенка стало меньше, пишет российская пресса. КВНщики до сих пор не могут поверить в то, что случилось непоправимое.

Юрий Яшников, капитан команды КВН «350»:

Они произвели в КВНе революцию. Их появление было настоящим фурором, а Григорий Малыгин для многих стал кумиром. Я помню, что это была единственная команда, которую на Первом канале можно было увидеть не только во время трансляции КВН, но и в других передачах. Настолько они были яркими! Я во многом им благодарен за то, что они первыми стали путешествовать по стране. Сибирь, в том числе Иркутск, тогда впервые увидел звезд КВНа не с экрана телевизора.