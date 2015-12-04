В подземном коллекторе в центре Минска произошло задымление

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в центре Минска. Утром 4 декабря движение в районе Немиги было парализовано. Причина — загорание внутри кабельного коллектора. Сообщение об этом в МЧС поступило около 6 утра. Сейчас на месте работают МЧС, ГАИ, энергетики и кабельщики. Причины произошедшего выясняются.

По предварительной информации, в коллекторе могут находиться питающие кабели минского метрополитена, городской телефонной связи и провайдеров интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.