Расстрел людей в социальном центре в США: 14 человек погибли, 17 ранены

Новости США. В Калифорнии выясняют обстоятельства стрельбы в социальном центре, где обучение проходят люди с ограниченными возможностями. Ворвавшиеся в здание буквально расстреляли находившихся там людей. В итоге 14 человек погибли, еще 17 ранены. Уже установлены личности нападавших, однако до сих пор не ясно, был ли это теракт или мотивом преступления стал личный конфликт.

Полдень. Город Сан-Бернардино, Калифорния. Центр помощи людям с ограниченными возможностями. Во время праздничных мероприятий в зал собраний ворвались несколько человек в черной форме и открыли огонь. Очевидцы сообщили, что в течение 5-8 минут прозвучало 25-30 выстрелов.

Алекс Джонсон, отец пострадавшей (США):

Моя дочь занимается там, и завтра у нее там тоже встреча. Мне очень тревожно. Слышал ли я что-нибудь о своей дочери? Пока что нет. Мне страшно, очень страшно за всех.

14 человек погибло, столько же ранено. Преступники успели скрыться с места событий еще до прибытия полиции.

Джеррод Бургуан, шеф полиции Сан-Бернардино (США):

Предварительное расследование говорит о том, что люди готовились к этой атаке, они были одеты советующим образом и вооружены.

Черный внедорожник, на котором предположительно передвигались преступники, обнаружили в пригороде Сан-Бернардино. Началось преследование и захват спецназа, который транслировали в прямом эфире. Находившиеся в авто люди отстреливались, однако полиции удалось их остановить.

Джеррод Бургуан, шеф полиции Сан-Бернардино (США):

Во время погони погибло двое подозреваемых – мужчина и женщина. Ранен также офицер полиции, его состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Был также третий человек, которого видели возле автомобиля. Мы не можем утверждать, что он имел отношение к инциденту.

Полиция подтвердила ранее озвученную в СМИ информацию, что имя одного из подозреваемых Сайед Фарук. Он работал в здании представителем отделения по вопросам окружающей среды. По данным следствия, он вышел из здания, где была вечеринка сотрудников, разозленным, а затем вернулся туда с оружием. Позднее полиция установила, что сообщницей Фарука была 27-летняя женщина Ташфин Малик.

Дэвид Боудич, ассистент директора ФБР (США):

Я знаю, что самый важный вопрос – называть ли эту атаку терроризмом. И я не могу утверждать, что мы точно знаем ответ. Мы ведем расследование и не исключаем такую возможность.

Стрельба в Калифорнии стала самым крупным подобным происшествием в США за последние три года. Президент Барак Обама в свою очередь вновь призвал законодателей принять меры по ужесточению правил, касающихся ношения оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.