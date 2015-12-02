Из-за непогоды в Украине обесточены около 300 населенных пунктов

Новости Украины. Около 300 населенных пунктов Украины обесточены. Причиной тому стала непогода. Больше всего пострадала Полтавская, Одесская и Днепропетровская области. В отдельных районах порывами ветра повреждены крыши жилых домов и объектов социально-бытовой сферы, повалены деревья.

В Ивано-Франковской области один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. Повреждены также припаркованные автомобили. К аварийно-восстановительным работам привлечены спасатели и коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.