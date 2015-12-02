Гололед стал причиной травм и дорожно-транспортных происшествий

Новости Беларуси. Серьёзная авария произошла сегодня, 2 декабря, на Брестской трассе. Сразу пять автомобилей столкнулись на скоростной магистрали. Виной тому – гололёд. К счастью, здесь всё обошлось без пострадавших.

С приходом неустойчивой погоды в Беларуси другая беда. Эпидемия гололёдных травм захлестнула Минск и регионы. Сотни человек попали в клиники. Тут не совсем уместно известное киношное выражение «Подскользнулся. Упал. Очнулся. Гипс», но, именно, зачастую так и происходит. Скользкая улица становится дорогой на больничную койку. Кто виноват и кто в таких случаях возместит ущерб здоровью, пыталась разобраться наша съёмочная группа.

Настоящий каток – так сегодня с утра выглядела трасса М1 у Ивацевичей. Межсезонные перепады температур, в итоге – массовое столкновение автомобилей. Водитель грузового не справился с управлением, большегруз перевернулся. Выбравшись из авто, мужчина попытался обозначить место ДТП, но в его лежащий на дороге транспорт врезалась другая машина. Водитель «Рено Сценик» на дороге не смог своевременно нажать на тормоза.

Егор Якунин, потерпевший:

Выскочили из-за поворота за заправкой, увидели проблесковые маячки синие, начал оттормаживаться, чтобы попытаться остановиться. И 200-250 метров не хватило, чтобы машина остановилась. Трасса была абсолютно скользкая, сплошной гололед.

Аналогичная ситуация сложилась на многих дорогах области. Только в Бресте за утренний час пик с 7 до 9 часов утра произошло 10 аварий.

Первые морозы, и первые попавшие на больничные койки. Александр один из них. Зиму он будет наблюдать из окна палаты: из-за первого гололеда мужчина сломал ногу.

Александр Ницкович, пациент травматологического отделения 6-й городской клинической больницы Минска:

Шел через дворы, подскользнулся и как-то так неудачно упал, что стал хруст. Понял, что сломал.

За прошлые выходные от гололеда пострадали сотни белорусов. И хотя в эту неделю сохранится плюсовая температура в приемные больниц продолжают поступать пациенты не устоявшие на первом льду.

Светлана Пинчукова, травматологического отделения Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Вообще невозможно было идти, подскользнулась и упала. Сразу не поняла, что так серьезно.

Алексей Давыдов, заведующий Могилевским городским травмпунктом:

Пришел сюда в воскресенье, 29 ноября, к нам обратилось в 3 раза больше пациентов, чем обычно в такое время года. В основном все пациенты отмечали, что травма получена при падении на улице, то есть в результате образовавшегося гололеда.

Этой зимой – нововведение: все травмы, связанные с ледовым ненастьем будут фиксироваться. Врачи запишут каждый адрес и место падения. Такой учет поможет выяснить, где гололед становится не случайным гостем, а постоянной угрозой.

Виктор Сташевский, заведующий приемным отделением травматологии 6-й городской клинической больницы Минска:

Если у нас получается, что какой-то район, где больше всего гололедных травм не обрабатывается соляно-песчаными смесями, то имеет наказание и коммунальные службы.

Самый скользкий зимний вопрос: кто же все-таки виноват в общем ледовом шоу. По закону, дорожки и тротуары должны очищать от снега, льда и посыпать специальным реагентом те, кто их эксплуатирует. Если же надлежащего ухода не было – возможно компенсировать моральный ущерб. Решать это будет суд.

Дмитрий Кувшинов, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Если будет установлена вина службы, которая должна была чистить дорогу и в надлежащем состоянии держать дорожное покрытие. Если будет установлена вина, то соответственно в суде в праве взыскать компенсацию морального вреда.

Правда, как говорят сами врачи: первые дни гололеда – самые опасные. Поэтому в последующие зимние месяцы, массовых травм медики не ожидают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.