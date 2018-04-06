При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина

Новости Беларуси. На заводе «Белшина» при пожаре пострадал человек.

По информации МЧС, инцидент произошел утром 5 апреля. В Бобруйске на территории «Белшины» случился пожар на втором этаже трехэтажного здания подготовительного цеха.

В результате возгорания повреждены девять метров воздуховода, шесть метров силового кабеля, система маслоподачи резиносмесителя, были закопчены стены и оборудование.