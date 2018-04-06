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При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина

06 апреля 2018 07:28
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Новости Беларуси. На заводе «Белшина» при пожаре пострадал человек. 

По информации МЧС, инцидент произошел утром 5 апреля. В Бобруйске на территории «Белшины» случился пожар на втором этаже трехэтажного здания подготовительного цеха.   

В результате возгорания повреждены девять метров воздуховода, шесть метров силового кабеля, система маслоподачи резиносмесителя, были закопчены стены и оборудование.

При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС спасли 63-летнего мужчину, который являлся сварщиком данного цеха. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 1-3 степени и отравлением продуктами горения.

Технологический процесс не был нарушен. Одна из предполагаемых причин пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

В конце марта в Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар (читать далее).

# происшествия # Пожар

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