При пожаре на заводе «Белшина» пострадал мужчина

Новости Беларуси. На заводе «Белшина» при пожаре пострадал человек.
По информации МЧС, инцидент произошел утром 5 апреля. В Бобруйске на территории «Белшины» случился пожар на втором этаже трехэтажного здания подготовительного цеха.
В результате возгорания повреждены девять метров воздуховода, шесть метров силового кабеля, система маслоподачи резиносмесителя, были закопчены стены и оборудование.
Сотрудники МЧС спасли 63-летнего мужчину, который являлся сварщиком данного цеха. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 1-3 степени и отравлением продуктами горения.
Технологический процесс не был нарушен. Одна из предполагаемых причин пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
В конце марта в Витебске в цеху предприятия «Белвест» произошёл пожар (читать далее).